Windows 11: Microsoft rende disponibile la prima build per gli insider

In seguito alla presentazione ufficiale di Windows 11, grazie alla quale abbiamo potuto scoprire le novità ufficiali sul sistema operativo, questo è finalmente arrivato per vie ufficiali nelle mani degli utenti, anche se non si tratta ancora per il momento di una possibilità dedicata a tutti.

Come la casa di Redmond aveva confermato infatti, una prima build di Windows 11 era pronta per arrivare già in questa settimana, al fine di garantire ad alcuni la possibilità di mettere mano sul sistema e di effettuare le prime prove di quello che sembra sarà – almeno per il momento – il futuro di Windows.

Tuttavia, la build 22000.51 resa disponibile nella giornata di oggi è arrivata solo nelle mani degli insider di Windows, ed è stata ovviamente testabile solamente da chi ha soddisfatto i primi requisiti necessari per avviare le attuali versioni del sistema. Riceveremo con ottime probabilità nuovi aggiornamenti già nel corso dei prossimi giorni, scoprendo ulteriori novità del sistema e di quello che questo permetterà quando potrà essere utilizzato sulle macchine di tutti gli utenti.

Non è attualmente chiaro perché Microsoft abbia deciso di affrettare fino a questo punto la situazione e di mettere fin da subito Windows 11 nelle mani degli utenti. Anche se i primi benchmark hanno sottolineato una situazione positiva, si tratta di una finestra temporale davvero ridotta, attuabile grazie allo stato dei lavori sul sistema ormai avanzato.

La ragione più plausibile riguarda senza dubbio le molteplici ISO leakate e circolate in rete nel corso delle scorse settimane. Trattandosi di sistemi non ufficiali, potenzialmente modificati da utenti malintenzionati, è quindi possibile che alcune possano risultare pericolose per i PC, il che potrebbe aver portato quindi Microsoft a mettere in rete la prima versione ufficiale.

Specifichiamo che per il momento l’azienda ha rimosso la disponibilità del tool di verifica, e che gli insider possono verificare i requisiti del proprio sistema attraverso il sito ufficiale.

Per tutte le novità presentate per Windows 11 durante l’approfondita presentazione di Microsoft vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. Potete consultarlo accedendo a questo link.