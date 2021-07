Summer of Soul: trailer dello straordinario documentario musicale su Disney+

Il 30 luglio debutta su Disney+ Summer of Soul, che verrà proiettato in anteprima per l’Italia sabato 3 luglio al Taormina Film Fest.

Onyx Collective e Searchlight Pictures annunciano che il premiato documentario Summer of Soul arriverà in Italia venerdì 30 luglio in esclusiva su Star, all’interno di Disney+.

Sabato 3 luglio, il documentario sarà presentato in anteprima per l’Italia durante la 67ma edizione del Taormina Film Fest con una proiezione speciale presso l’iconica e storica location del Teatro Antico.

Nel suo acclamato debutto come regista, Ahmir “Questlove” Thompson presenta un documentario forte e appassionante, in parte film musicale e in parte documento storico, nato da un evento epico che ha celebrato la storia, la cultura e la moda dei neri. Nel corso di sei settimane durante l’estate del 1969, a soli 160km a sud di Woodstock, l’Harlem Cultural Festival fu ripreso dalle telecamere al Mount Morris Park (ora conosciuto come Marcus Garvey Park). Queste riprese non furono mai viste dal pubblico e vennero dimenticate da quasi tutti… fino ad ora. Summer of Soul fa luce sull’importanza della storia per il nostro benessere spirituale e testimonia il potere curativo della musica in tempi di disordini, sia passati che presenti. Questo lungometraggio include esibizioni dal vivo inedite di artisti come Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension e molti altri.

Summer of Soul è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno, dove ha vinto sia il Gran Premio della Giuria che il Premio del Pubblico, e ha aperto l’edizione di quest’anno dello Sheffield Doc/Fest, lo scorso 4 giugno.

Annunciato questa primavera, Onyx Collective è un nuovo brand di contenuti di Disney General Entertainment ideato per curare una serie di titoli d’intrattenimento d’alta qualità da parte di creatori di colore e voci sottorappresentate. Summer of Soul è il primo progetto ufficiale di Onyx Collective.