Stranger Things e I Goonies: un fumetto incrocia i due cult

Un fumetto di Dark Horse che incrocia Stranger Things e I Goonies verrà pubblicato a partire da settembre per Dark Horse.

S’intitolerà Stranger Things: Tomb of Ybwen il fumetto di Dark Horse che incrocerà la serie TV di Netflix con il film cult I Goonies. La trama della storia, infatti, si rifà moltissimo a quella del classico anni Ottanta di Richard Donner, ed anche la copertina del fumetto omaggia I Goonies, utilizzando Sean Astin (presente in entrambe le produzioni) come figura di raccordo.

Ecco la cover alla I Goonies di Stranger Things: Tomb of Ybwen.

La storia è ambientata nella seconda stagione della serie TV. Si tratterà di una miniserie in quattro albi, scritta da Greg Pak, e realizzata dagli artisti Diego Galindo, Francesco Segala, e Nate Piekos. Il primo numero uscirà negli Stati Uniti il 29 settembre. Questa è la sinossi di Stranger Things: Tomb of Ybwen, che, come potrete notare, si rifà tantissimo a I Goonies:

Nel gennaio del 1985 la comunità di Hawkins è sopravvissuta al Mind Flayer, mentre Will sta ancora subendo i contraccolpi della morte di Bob Newby. I suoi amici sono troppo impegnati con le rispettive ragazze per notare la sua sofferenza. Ma sarà lo stesso Will a ricompattare il gruppo quando troverà una mappa lasciata da Bob. Approfondendo la cosa il gruppo troverà molto più di quanto possa immaginare.

Tutto ciò avviene mentre la produzione della quarta stagione di Stranger Things è in corso.