Quentin Tarantino a chi ha criticato il suo Bruce Lee: “Andate a farvi f****re”

Quentin Tarantino ha risposto senza mezzi termini a tutte le persone che hanno criticato la sua versione di Bruce Lee in C'era una volta a...Hollywood.

Quentin Tarantino è tornato a parlare del modo in cui ha rappresentato Bruce Lee in C’era una volta…a Hollywood, e del fatto che anche la figlia dell’attore abbia riservato aspre critiche nei suoi confronti. Parlando a The Joe Rogan Experience il regista è stato molto chiaro.

Ecco il messaggio che Quentin Tarantino ha riservato alla figlia di Bruce Lee ed agli appassionati che lo hanno criticato:

Capisco che la figlia non abbia approvato, è il suo f**** padre. Per quanto riguarda tutti gli altri, andate a farvi f****re. Posso dire che è chiaro che il personaggio di Brad Pitt nel film si sia preso gioco di Bruce Lee, perché era capace di fare quel genere di cose.

Tarantino ha mostrato un Bruce Lee capace di bullizzare gli stuntmen, un’immagine che però è stata smentita da personaggi come il biografo dell’attore, Matthew Polly, il quale ha riferito che Lee è sempre stato rispettoso nei confronti degli stuntmen.

Ma Tarantino qualche tempo fa ha rincarato la dose, dicendo che Bruce Lee è stato più volte arrogante, e pare sia vero che abbia dichiarato che avrebbe potuto battere Muhammad Ali, anche perché lo ha affermato la moglie nella sua prima biografia.