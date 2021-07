La Notte dei Morti Viventi: in sviluppo l’adattamento animato del film di George A. Romero

La Notte dei Morti Viventi è un classico della cinematografia horror, nonché il lungometraggio che ha dato vita alla figura degli zombie, e per rendere un ulteriore omaggio a questo cult è stato messo in sviluppo un film d’animazione dedicato intitolato Night of the Animated Dead.

Le voci originali dell’adattamento animato de La Notte dei Morti Viventi saranno quelle di Josh Duhamel che farà Harry Cooper, Dulé Hill sarà Ben, Katharine Isabelle darà voce a Barbara, James Roday Rodriguez sarà Tom, Katee Sackhoff farà Judy, Will Sasso sarà Sheriff McClelland, Jimmi Simpson darà voce a Johnny e Nancy Travis sarà Helen Cooper.

La regia dell’adattamento è stata affidata a Jason Axinn. Mentre la produzione è stata affidata a Michael J Luisi, Ralph E. Portillo, Robert Feldman e Kevin Kasha. I produttori esecutivi saranno Richard Potter, Thomas DeFeo e Jamie Elliott. Il lungometraggio uscirà in autunno per la Warner Bros.

Il cult di George A. Romero è uscito nel 1968 come una pellicola a basso budget, ed ha subito conquistato tutti gli appassionati. La storia di un gruppo di persone che si rifugiano in un casolare per evitare di essere attaccati da un’orda di zombie è diventata il canovaccio di base per il sottogenere.