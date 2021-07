iOS: l’app di Google contiene un gioco segreto

Come riscontrato da alcuni utenti, Google ha aggiunto un particolare easter egg nella sua app per dispositivi iOS, inserendo all’interno del software un gioco che nessuno si aspettava. Questo è piuttosto facile da scovare, al punto che alcuni utenti potrebbero in realtà farcela quasi per errore, e si presenta come un mix fra Pinball e Brick Breaker.

Per accedere a questa simpatica sorpresa è innanzitutto necessario assicurarsi di avere l’ultima versione aggiornata dell’app di Google. Una volta fatto ciò, è sufficiente recarsi nelle schede e aprirne una, per poi scorrere verso l’alto e chiudere eventuali altri contenuti aperti. Resta solamente da aspettare qualche secondo, prima che delle forme appaiano su schermo, e l’utente debba solamente scorrere verso l’alto per accedere al gioco nascosto.

Non parliamo ovviamente di un gioco chissà quanto complesso, che si è dovuto infatti nascondere in un’app non sospetta, ma che all’infuori della sorpresa può concedere piacevoli minuti di divertimento per gli utenti. Per giocare è sufficiente azionare le levette in basso, come una sorta di flipper, e respingere la palla principale verso l’alto al fine di rimpicciolire e rompere tutte le figure presenti, accumulando nel mentre gli immancabili punti e cercando nel possibile di calcolare le traiettorie.

Sono presenti svariati livelli, e ognuna aggiunge piccole variazioni e una vita extra. Come per il classico gioco del dinosauro di Google, parliamo di un software che funziona correttamente anche offline, e può quindi permettere agli utenti iOS di distrarsi con qualche livello in attesa che la connessione faccia ritorno.

Pur non trattandosi di una feature particolarmente utile, c’è da dire che ad alcuni utenti farà sicuramente piacere poter provare un gioco che – letteralmente – non sapevano di aver installato, il quale in qualche momento morto può permettere di ingannare l’attesa cercando di colpire le molte figure colorate attraverso il semplice sistema proposto da Google.