Escape Room 2: Gioco Mortale, nuovo poster dall’horror Sony Pictures

Manca poco ormai all’uscita di Escape Room 2: Gioco Mortale, sequel del thriller psicologico diretto da Adam Robitel uscito nel 2019, e di cui Sony Pictures rilascia oggi un nuovo poster, recante naturalmente la data del 15 luglio e la tagline “L’unica regola è sopravvivere“.

In questo secondo capitolo (intitolato Tournament of Champions, in lingua originale) sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Il film, diretto come il primo episodio da Adam Robitel, vede protagonisti da Holland Roden (Rachel), Thomas Cocquerel (Nathan), Logan Miller (Ben), Indya Moore (Brianna) e Taylor Russell (Zoey). Si tratterà di un’uscita tipicamente estiva, anche sul nostro mercato: l’arrivo in sala è difatti atteso per il 15 luglio.

