Twitch: i Watch Party sbarcano anche su Android e iOS

Dopo il successo riscontrato con la novità dei Watch Party di Twitch, Amazon ha deciso di far esplorare nuovi orizzonti a questi stream, portando la feature all’infuori del web client. Già da ora la funzionalità è disponibile su Android e iOS, e tutti gli utenti possono quindi unirsi a questo tipo di stream per ammirare durante le dirette i contenuti di Amazon Prime.

Per chi non ne fosse al corrente, i Watch Party sono un tipo di live Twitch in cui gli influencer si dilettano nel guardare serie e film direttamente da Amazon Prime Video. Gli utenti possono solamente vedere gli streamer e le loro reazioni in genere, ma grazie all’abbonamento ad Amazon Prime hanno la possibilità di accedere al catalogo concesso dalla piattaforma e sincronizzare i contenuti per vederli in diretta.

Si tratta di live piuttosto interattive, in cui gli streamer possono interagire con il pubblico abbonato come se tutti insieme stessero in una stanza a guardare lo stesso contenuto, e adesso, grazie al nuovo aggiornamento che Amazon ci ha regalato, la feature potrà essere utilizzata anche dagli utenti Android e iOS.

Questo tipo di dirette si presta particolarmente bene per la visione di serie e film che permettono agli streamer e agli utenti in chat di ridere, o perché no, commuoversi in merito a quanto viene proiettato su schermo, ma ha visto ottimo risultati con l’arrivo di show come LOL: Chi Ride è Fuori.

Considerando la novità, è quindi possibile che nel corso dei prossimi mesi le live Watch Party su Twitch potranno godere di un bacino di utenza decisamente migliore. Resta ovviamente in ogni caso la necessità di essere abbonati ad Amazon Prime per accedere ai contenuti di Prime Video, e avere di conseguenza collegato il proprio account della piattaforma di e-Commerce a Twitch al fine di ottenere l’accesso illimitato a tutti i contenuti.