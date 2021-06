LinkedIn: online l’archivio con i dati di 700 milioni di utenti

LinkedIn è stato oggetto di un colossale leak, l’ennesimo per il social network di proprietà di Microsoft. I dati compromessi appartengono a 700 milioni di utenti, quasi tutti. Il 92% degli iscritti per capirci. Non si tratta di un vero e proprio data breach – si affretta a spiegare l’azienda -, ma di quello che in gergo viene definitivo “data scraping“, ossia la trascrizione di tutte le informazioni di un utente, utilizzando un apposito software automatico per velocizzare l’operazione e condurla su vasta scala.

Un archivio con un pacchetto piuttosto ricco d’informazioni: posizione lavorativa, paese e città, username su altri social network collegati, oltre a datore di lavoro, in alcuni casi entità dello stipendio e molto altro. L’archivio, che viene definito come credibile e aggiornato, è in vendita su alcuni forum specializzati in questo tipo di traffici.

L’azienda nel frattempo ha annunciato di star indagando per ricostruire quanto accaduto. La paura è che i dati degli utenti vengano usati per condurre campagne di phishing ed ingegneria sociale estremamente efficaci.

Lo scorso aprile era emersa la notizia di un altro archivio, sempre ottenuto collezionando le informazioni indicate dagli utenti nei loro profili. All’epoca si parlava di oltre 500 milioni di iscritti coinvolti. Sempre nello stesso mese era stato il turno di Facebook, con un enorme archivio delle informazioni personali degli utenti, numero di telefono incluso. Conteneva anche le informazioni di milioni di account italiani.