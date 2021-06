iPad con schermo OLED e 120Hz in arrivo nel 2023?

Sono già emersi alcuni rumor che potrebbero riguardare dei prodotti pensati per essere lanciati nel 2023 da Apple. Parliamo nello specifico di due nuovi iPad, di cui non conosciamo ancora i dettagli precisi, ma che stando a un recentissimo report potrebbero includere degli schermi OLED, sfruttando quindi le moltissime potenzialità fornita da questa evoluta tecnologia.

L’informazione arriva da TheElec, sito già noto per aver anticipato in passato diverse novità sul campo tecnologico, e che oggi ci ha fornito diverse informazioni in merito ai potenziali due nuovi modelli previsti per il lancio da parte di Apple nel 2023.

Nonostante si tratti di una fonte ritenibile alquanto affidabile, è bene prendere quanto esposto con cautela, considerando che si tratta per il momento di informazioni forniteci esclusivamente dal sito e non supportata da fatti ufficiali.

Stando a quando affermato, il primo iPad OLED arriverà nel 2022 e avrà uno schermo da 10,86 pollici, realizzato esclusivamente da Samsung. Nel 2023 sembra siano invece pronti ad arrivare un iPad da 11 pollici e uno da 12,9 pollici, entrambi con schermi OLED. Tuttavia, pare che le strutture degli schermi potrebbero essere differenti, e ovviamente più evolute dopo la “prova” effettuata nel 2022.

L’iPad del 2022 sfrutterebbe infatti uno schermo rigido e la tecnologia TFE, generalmente impiegata per gli OLED flessibili, e verranno inoltre impiegate tecnologie precedentemente usate da Apple per i suoi iPhone. Ai modelli del 2023 spetterebbe invece di introdurre gli OLED flessibili, più costosi ma in grado di offrire maggiori possibilità per quanto concerne la visualizzazione su schermo, parliamo degli schermi usati a partire dall’iPhone X.

TheElec ha inoltre spiegato che Apple dovrebbe passare nel giro dei prossimi due anni ai 120Hz per i suoi iPad e iPhone, e l’azienda punta a utilizzare questa tecnologia già per iPhone di fascia alta in arrivo quest’anno.