iOS 15: parte la beta del nuovo aggiornamento di Apple

Finalmente Apple ha rilasciato in beta il nuovissimo iOS 15, permettendo quindi agli utenti di provare le novità che verranno presto introdotte. Per fortuna, si tratta di un accesso totalmente libero, che quindi tutti gli utenti possono effettuare anche senza possedere un account da sviluppatore e senza la necessità di sostenere alcun costo.

Anche i fan più appassionati, che non vedono l’ora di mettere mano sulle novità in lavorazione presso Apple da mesi, devono tuttavia prestare particolare attenzione all’aggiornamento. Si tratta infatti di una versione beta, che potrebbe arrivare a compromettere file e creare problemi per quanto concerne l’integrità del sistema. La cosa migliore da fare è ovviamente quella di provare il nuovo iOS 15 su un dispositivo Apple secondario, arginando di conseguenza eventuali problemi.

È possibile scaricare il nuovo update e provarlo semplicemente recandosi sul sito ufficiale della compagnia attraverso il dispositivo su cui si desidera procedere con l’aggiornamento. Una volta installato dovrebbe essere sufficiente riavviare il sistema e recarsi nelle impostazioni, dove – nel caso in cui il download sia andato a buon fine – sarà presente l’apposito tasto per avviare il processo di installazione, che si tratti di iPhone, iPad o Apple Watch.

Vi abbiamo parlato di tutte le novità del nuovo iOS 15 all’interno del nostro articolo dedicato, che vi invitiamo a leggere per tutti gli approfondimenti precisi in merito. Fra i cambiamenti più succosi troviamo l’inserimento della modalità “Focus”, che servirà per migliorare le funzionalità della modalità “Non Disturbare”, adattandola per fermare le novità da parte di applicazioni e persone che si desidera mettere in stallo.

Il nuovo iOS 15 introduce diverse altre migliore, da una nuova app Meteo a un nuovo design per Safari, adesso visibilmente cambiato e potenzialmente molto più comodo per alcuni utenti, ma non mancano anche il nuovo portafoglio e novità per FaceTime.