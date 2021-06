Cashback di Stato: il governo Draghi stacca la spina, oggi l’ultimo giorno

Addio al Cashback di Stato, non sarà rinnovato per un secondo semestre. Oggi l'ultimo giorno, ecco tutti i numeri dell'iniziativa.

Era nell’aria, ma questa settimana è arrivata la conferma: il cashback di Stato non sarà rinnovato per un secondo semestre. Oggi, 30 giugno, l’iniziativa verrà interrotta definitivamente: ovviamente tutte le somme accumulate, pagamento con carta dopo pagamento con carta, verranno ricompensate. Idem per il superpremio da 1.500 euro per chi ha effettuato più pagamenti.

A differenza da quanto inizialmente programmato dal Governo Conte, il Cashback non verrà rinnovato per un secondo semestre del 2021. Sarebbero 7.85 milioni gli italiani che hanno aderito all’iniziativa maturando il numero di transazioni minimino per poter ricevere il bonus. Oltre 720 milioni le transazioni totali dall’inizio del programma.

Dei 7,58 milioni, scrive Sky TG24, circa 5,89 milioni hanno maturato le transazioni necessarie per poter ricevere il massino dei rimborsi previsti, ossia 150€. Storia diversa per l’esclusiva classifica che premia chi ha registrato il maggiore numero di transazioni. I 100mila che hanno effettuato il maggiore numero di pagamenti con carta – non importa l’importo totale della spesa – riceveranno 1.500 euro di superbonus. Per poter sperare di rientrare trai primi 100.000 posti bisogna aver effettuato almeno 689 transazioni.

Proprio quest’ultima iniziativa aveva fatto discutere: nei primi mesi spopolavano le segnalazioni dei cosiddetti furbetti delle “microtransazioni“. Più di qualcuno aveva abusato del sistema, registrando centinaia di transazioni alle pompe di benzina automatiche per importi ridicoli, nell’ordine di poche decine di centesimi.

Il 16,2% delle transazioni avevano per oggetto importi inferiori ai 5 euro. Solamente lo 0,84% per importi superiori ai 300 euro.

