YouTube Theater: a Los Angeles un teatro da oltre 6mila posti

Esibizioni, musica dal vivo con artisti di fama internazionale, tornei di eSport, cinema e molto altro. YouTube punta al “mondo vero”, all’intrattenimento dal vivo, e lo fa con un colossale teatro da 6.000 posti che aprirà i battenti a Los Angeles. Si chiama YouTube Theater.

Complessivamente, occuperà un’area di 21.088 metri quadrati, sviluppandosi su tre piani e con un palco che da solo occupa diverse centinaia di metri quadrati. Insomma, parliamo di qualcosa di monumentale.

Si parte già questa estate, ma nel 2022 YouTube punta a fare le cose sul serio, con una ricca line-up di eventi d’intrattenimento in grado di incontrare ogni gusto: musica dal vivo, stand up comedy, premiazioni e molto altro. Tra gli artisti già confermati troviamo Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd, Marina and the Diamonds e molti altri.

Il teatro si trova all’interno di un’area di 300 acri, nel sito di Hollywood Park finanziato da Stan Kroenke, patron dei Los Angeles Rams. Non è un caso che il teatro si trovi a pochi metri di distanza dal SoFi Stadium.

Il YouTube Theater sarà anche il centro di una nuova stagione di eventi speciali, pensati per mettere i content creator in contatto con il loro pubblico.

YouTube detiene i diritti sul nome del teatro per 10 anni, dopo di che l’edificio potrebbe ricevere un nuovo branding e una nuova gestione — ma l’azienda di Mountain View è ovviamente libera di ricomprarsi i diritti, prolungando l’accordo di sponsorizzazione.

Un enorme bottone, quello del simbolo di YouTube, comparirà all’esterno dell’edificio. È interattivo e all’occorrenza può trasformarsi in uno schermo, dove verranno mostrati gli ospiti, ma anche gli highlights presi direttamente dai video di YouTube.

La stessa filosofia interattiva è ripresa anche all’interno, dove sarà presente un enorme muro “dinamico”, sempre pensato per trasmettere video e altre featurette con gli youtuber più popolari.

Il teatro fa parte di un accordo più ampio, spiega Variety, che vede Google come fornitore esclusivo dei servizi di Cloud dei complessi dell’Hollywood Park e della squadra LA Rams, SoFi Stadium incluso.