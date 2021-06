The Son: Vanessa Kirby nel cast del film con Hugh Jackman

Il film The Son, che sarà diretto da Florian Zeller, ha trovato un’altra delle sue protagoniste: stiamo parlando della popolare attrice Vanessa Kirby. La Kirby si unisce ad un cast già importante che vede compresi Hugh Jackman e Laura Dern.

Il ruolo di Vanessa Kirby in The Son sarà quello di Emma, la nuova moglie di Peter, il personaggio di Hugh Jackman, che vestirà i panni di un uomo d’affari che aspetta con la compagna un bambino. Ma il passato di Peter tornerà a perseguitarlo dopo che la ex moglie (interpretata da Laura Dern) ed il loro figlio adolescente torneranno nella sua vita. La donna vorrebbe che Peter la aiutasse a supportare il ragazzo, che dopo il divorzio è diventato freddo e distante.

Lo stesso regista Florian Zeller ha detto dell’ingaggio della Kirby:

Per me lei è un’attrice molto intensa, e sono veramente felice che si possa unire a noi per quest’avventura cinematografica.

Il regista ha dichiarato qualche tempo fa sul film: