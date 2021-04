The Son: Hugh Jackman e Laura Dern nel film di Florian Zeller

Hugh Jackman e Laura Dern sono i protagonisti di The Son, il film scritto e diretto da Florian Zeller, noto per la regia di The Father.

Hugh Jackman e Laura Dern saranno i protagonisti del film drammatico The Son, scritto e diretto da Florian Zeller, regista della pellicola nominata all’Oscar The Father. I premi Oscar Iain Canning ed Emile Sherman (Il discorso del re), insieme a Joanna Laurie della See-Saw Films, producono il film con Christophe Spadone (The Father) e lo stesso Zeller. Film4 sta co-finanziando la produzione.

Adattamento per il grande schermo dell’acclamata commedia teatrale di Zeller, scritto con il premio Oscar Christopher Hampton (Dangerous Liaisons), The Son si concentra su Peter (Hugh Jackman) e la sua vita, che diventa frenetica quando la sua ex moglie Kate (Laura Dern) si presenta con il loro figlio adolescente, Nicholas. Peter ha una nuova compagna, Emma, e insieme hanno avuto un bambino. Nicholas, il figlio di Kate, è un giovane turbato, distante e arrabbiato, che gioca a marinare la scuola per mesi. Peter si sforza di essere un padre migliore, cercando di aiutare suo figlio nei momenti più intimi e istintivi di felicità familiare. Ma il peso delle condizioni di Nicholas pone la famiglia su una rotta pericolosa.

Lo sceneggiatore e regista Florian Zeller ha dichiarato:

The Son è una storia profondamente umana che, credo, riguardi un po’ tutti; Spero che il pubblico si sentirà profondamente commosso dal viaggio di questa famiglia. Sia Hugh che Laura trasmettono naturalmente grande calore, compassione e vulnerabilità, invitando il nostro pubblico ad abbracciare e sentire ogni momento. La storia è ambientata in una New York vibrante e molto viva, che diventa un personaggio importante. Il film dovrebbe portarci a chiamare la famiglia e gli amici per dire loro che non sono soli, ma amati.

