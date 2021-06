The Many Saints of Newark: il trailer del prequel dei Soprano

HBO Max ha pubblicato il trailer del film The Many Saints of Newark, il lungometraggio prequel dedicato a Tony Soprano.

HBO Max ha pubblicato il trailer di The Many Saints of Newark, il film prequel della serie TV sui Soprano che avrà come protagonista Michael Gandolfini, il figlio di James Gandolfini, storico interprete di Tony Soprano.

Qui sotto trovate il trailer di The Many Saints of Newark.

Il film è scritto dai creatori della serie David Chase e Lawrence Konner. La storia è ambientata in New Jersey negli anni Sessanta, ed è incentrata su un giovane Tony Soprano, che si ritrova a crescere e a diventare adulto in un periodo molto particolare a Newark. Il suo percorso lo porterà a diventare il più importante boss della Mafia.

Il cast del film è composto da Alessandro Nivola nei panni di Richard “Dickie” Moltisanti, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal che farà il padre di Tony ovvero Giovanni “Johnny Boy” Soprano, Corey Stoll come Junior Soprano, Billy Magnussen sarà Paulie Gualtieri, John Magaro farà Silvio Dante, Michela De Rossi, Ray Liotta, e Vera Farmiga che interpreterà Livia Soprano, la madre di Tony. Chase, che ha fatto da creatore, autore e produttore de I Soprano, ricomporrà il duo con Alan Taylor, che ha già diretto diversi episodi della serie originale.

The Many Saints of Newark uscirà su HBO Max e nei cinema l’1 ottobre.