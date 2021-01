Many Saints of Newark: la prima immagine del giovane Tony Soprano

Michael Gandolfini è un giovane Tony Soprano dalla testa calda nel primo filmato del film prequel dei Soprano di prossima uscita, The Many Saints of Newark.

Il primo filmato di The Many Saints of Newark mostra come sarà il giovane Tony Soprano. Anche se è andato in onda nel 2007, terminando con uno dei finali più iconici e frustranti della storia, la serie di mafiosi della HBO, I Soprano continua ad affascinare i suoi fan originali mentre raccoglie intere nuove generazioni di devoti affascinati dalla sua rappresentazione della vita della mafia.

Raccontando la storia del boss della mafia del New Jersey Tony Soprano, interpretato dal vincitore di un Emmy James Gandolfini, I Soprano ha fatto molto di più che un semplice riff su precedenti drammi di gangster come Quei bravi ragazzi e Il Padrino, poiché ha catturato un certo momento della storia americana con una brillante e inquietante intuizione. Ora, oltre tredici anni dopo che I Soprano si è concluso, il creatore della serie David Chase sta rivisitando il personaggio di Tony Soprano e la sua famiglia per un film prequel ambientato negli anni ’60 e ’70. The Many Saints of Newark è interpretato dal figlio di Gandolfini, Michael nel ruolo del giovane Tony, insieme a Jon Bernthal nei panni di Johnny Boy Soprano, Vera Farmiga nei panni di Livia, Alessandro Nivola nei panni di Dickie Moltisanti, Corey Stoll nei panni del Soprano Junior, Leslie Odom Jr. e Ray Liotta.

Originariamente previsto per l’uscita a settembre 2020, The Many Saints of Newark come molti altri film ha subito ritardi di produzione e ora arriverà nei cinema e su HBO Max contemporaneamente il 24 settembre 2021. Come parte di un video teaser recentemente rilasciato, HBO Max ha dato ai fan dei Soprano il loro primo sguardo decente di Michael Gandolfini nei panni del giovane Tony. Il breve sguardo a Tony può essere visto di seguito:

Lo sguardo a Michael Gandolfini nei panni del giovane Antonio Soprano è davvero molto breve, in quanto mostra il giovane Tony che fa a pugni con un altro personaggio. L’identità di quell’altro personaggio è difficile da definire data la mancanza di conferme su quali attori ci saranno nel film, ma l’attore che riceve la rabbia di Tony nella scena sembra essere Chase Vacnin, che potrebbe interpretare Jackie Aprile. I fan dei Soprano ovviamente sanno che l’anziano Jackie ha iniziato la serie originale come capo della mafia del New Jersey ma è morto di cancro, lasciando Tony in carica.