Oliver Stone a Roma il 3 luglio per la director’s cut di JFK – Un caso ancora aperto

Un grande regista internazionale arriva in Italia, e precisamente a Roma, nei prossimi giorni: stiamo parlando di Oliver Stone che sarà ospite della rassegna Cinema in Piazza, la rassegna organizzata a Roma dal Piccolo America, che arriverà il 3 luglio per presentare la director’s cut di JFK – Un caso ancora aperto. L’evento si terrà a Monte Ciocci.

L’organizzazione della manifestazione ha dichiarato sulla presenza di Oliver Stone a Roma il 3 luglio:

Ringraziamo per questa opportunità speciale per il pubblico del Cinema in Piazza e a nome dei nostri partner istituzionali ministero della Cultura e Regione Lazio, nonché del main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, la produttrice e critica cinematografica Silvia Bizio e la regista e autrice Sabina Guzzanti, le quali modereranno assieme l’incontro con Stone prima della proiezione.

Abbiamo scelto di rivedere o far vedere al nostro affezionato pubblico il film JFK – Un caso ancora aperto per via della prossima presentazione del nuovo documentario di Oliver Stone, JFK: Through the Looking Glass, a Cannes.