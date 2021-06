L’incendiaria: Sydney Lemmon nel cast del film tratto da Stephen King

Continuano le aggiunte al cast de L’incendiaria, che, dopo aver trovato la sua attrice protagonista, ora ha anche Sydney Lemmon nel roster dei suoi interpreti. La Lemmon è apparsa in diversi telefilm, come Fear the Walking Dead, Succession ed Helstrom.

Sydney Lemmon nel film su L’incendiaria interpreterà la madre di Charlie, la bambina protagonista della storia. Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso.

Il racconto è incentrato su una giovane ragazza di nome Charlie, le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di intelligence scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della giovane portano Charlie e suo padre Andy alla fuga, ma alla fine ha luogo una resa dei conti, con Charlie che usa i suoi poteri pirocinetici per salvarsi dagli agenti del governo.

Zac Efron nel film ricoprirà il ruolo di Andy McGee, il padre di Charlene, la bambina protagonista che, grazie ai suoi poteri, è in grado di creare il fuoco e manipolarlo. Nel cast sono compresi anche Gloria Reuben e Michael Greyeyes. Il regista del lungometraggio è Keith Thomas, mentre la sceneggiatura è di Scott Teems.

Jason Blum e Akiva Goldsman produrranno il film. Martha De Laurentiis, che ha già prodotto il primo lungometraggio dedicato, farà da produttrice esecutiva.