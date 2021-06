L’incendiaria: Ryan Kiera Armstrong sarà Charlie nel film tratto da Stephen King

Ryan Kiera Armstrong è stata scelta per interpretare la protagonista de L'Incendiaria: la giovane Charlie.

03—Giu—2021 / 10:49 AM

Trovata l’interprete protagonista de L’Incendiaria: stiamo parlando di Ryan Kiera Armstrong, che vestirà i panni di Charlie, nel film che adatterà il romanzo di Stephen King. La giovane attrice è già comparsa in IT: Capitolo Due ed in American Horror Story. La Armstrong andrà ad occupare il ruolo che nel precedente adattamento è stato assegnato a Drew Barrymore.

Qui sotto vedete la prima immagine di Ryan Kiera Armstrong ne L’incendiaria.

Le riprese de L’Incendiaria sono iniziate da poco. La storia è incentrata su una giovane ragazza di nome Charlie, le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di intelligence scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della giovane portano Charlie e suo padre Andy alla fuga, ma alla fine ha luogo una resa dei conti, con Charlie che usa i suoi poteri pirocinetici per salvarsi dagli agenti del governo.

Zac Efron nel film ricoprirà il ruolo di Andy McGee, il padre di Charlene, la bambina protagonista che, grazie ai suoi poteri, è in grado di creare il fuoco e manipolarlo. Il regista del lungometraggio è Keith Thomas, mentre la sceneggiatura è di Scott Teems.

Jason Blum e Akiva Goldsman produrranno il film. Martha De Laurentiis, che ha già prodotto il primo lungometraggio dedicato, farà da produttrice esecutiva.