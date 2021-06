iPhone 13: quando verranno presentati i nuovi smartphone?

Quando verranno presentati i nuovi iPhone 13? Abbiamo già indizi a sufficienza per farci un'idea più che verosimile.

Quando verranno presentati i nuovi iPhone 13, 13 Mini e 13 Pro? Tutti gli indizi fanno pensare ad un ritorno alla normalità. Ma andiamo con ordine.

L’anno scorso, con la pandemia in corso, Apple se l’era presa con calma. L’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 era caduto di ottobre, rompendo una tradizione ormai data per scontata dagli appassionati della mela morsicata.

Oggi alla pandemia si è aggiunta una crisi mondiale dei chip, lecito allora chiedersi quando uscirà il nuovo iPhone 13.

Ad unire i puntini è il sito Cnet, che mette assieme alcuni degli ultimi rumor arrivando ad una data verosimile. Quest’anno non dovrebbero esserci grosse sorprese: Apple dovrebbe tornare a presentare i suoi nuovi iPhone a settembre.

Quest’anno ci si aspetta quattro diversi modelli: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Non dovrebbe essere una generazione di grandi cambiamenti, tant’è che più di qualcuno ha parlato di un update di mid-gen, con qualche piccolo upgrade a quanto visto sull’iPhone 12, senza stravolgimenti. Il design dovrebbe mantenere lo stesso linguaggio, mentre il modulo della fotocamera potrebbe essere di dimensioni più importanti e leggermente in rilievo. Al contrario, gli iPhone che saranno presentati nel 2022 potrebbero introdurre alcune novità più importanti, come il lettore delle impronte sotto il display.

Apple nel 2021 ha già tenuto diversi eventi: ad aprile ha mostrato i nuovi iPad, oltre che gli iMac da 24 pollici e una versione lilla dell’iPhone 12. Poi poche settimane fa è stato il turno della WWDC 2021, dove non sono stati mostrati nuovi prodotti hardware, con buona pace di chi sperava.

Il calendario tradizionale di Apple e le mosse dei fornitori asiatici fanno pensare ad un ritorno alla normalità: con buona probabilità, i nuovi iPhone 13 saranno presentati a settembre, con l’arrivo nei negozi che potrebbe arrivare non più tardi della terza settimana del mese.