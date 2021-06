iPhone: in futuro sarà più economico e avrà il lettore di impronte sotto al display

Ecco come saranno gli iPhone 14 (2022) secondo Ming-Chi Kuo: iPhone 14 Max da meno di 900$ e lettore delle impronte digitali sotto al display.

24—Giu—2021 / 11:15 AM

L’iPhone 13 deve ancora essere presentato, ma si parla già gli iPhone che Apple presenterà nel 2022. Le indiscrezioni arrivano dal noto analista Ming-Chi Kuo, autorevole voce nel campo dei rumor sul mondo della mela morsicata.

Anche nel 2022 troveremo almeno quattro diversi iPhone: due low-end da 6,1 e 6,7 pollici, affiancati da due iPhone Pro high-end da 6,1 e 6,7 pollici. La novità è l’arrivo di un iPhone 14 Max, ossia una versione con ampio schermo ma dal prezzo contenuto. L’iPhone 14 dovrebbe finalmente introdurre un lettore delle impronte sotto il display, soluzione per l’autenticazione biometrica particolarmente apprezzata dal pubblico e già disponibile su un gran numero di smartphone Android di fascia media o alta. Addirittura in alcuni casi il lettore delle impronte integrato fa anche da rilevatore dei battiti, come nel nuovo Mi 11 5G.

L’iPhone 14 Max – distinto dal 14 Pro Max – sarà lo smartphone da 6,7 pollici più economico della storia di Apple, secondo Ming-Chi Kuo.

L’analista si aspetta volumi di vendita più ampi, guidati proprio dal lettore integrato nel display e dal prezzo inferiore per un modello dalle dimensioni importanti: si parla di meno di 900$ per l’iPhone 14 Max.

Lecito aspettarsi anche una fotocamera più potente, con sensore principale da 48MP sui modelli Pro. Come avrete notato, il pronostico non menziona un ipotetico iPhone 14 Mini. Ma questo, francamente, ci stupisce molto poco.