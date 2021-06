HP Pavillon 13: presentato il nuovo leggerissimo portatile

HP ha svelato oggi il suo nuovo PC Pavillon 13, il quale come si configura come il portatile dedicato ai consumatori più leggero della serie.

Quest’oggi i consumatori hanno finalmente potuto conoscere le potenzialità di un nuovo gioiellino realizzato da HP, il quale punta a essere estremamente sottile e leggero, al fine di offrire la massima portabilità e comodità. Abbiamo a che fare con l’HP Pavilion Aero 13, che come confermato dall’azienda stessa è il laptop consumer più leggero mai rilasciato fra le varie serie HP.

Questa è sicuramente la qualità su cui HP ha deciso di puntare maggiormente, assicurandosi delle caratteristiche davvero sorprendenti. Parliamo infatti di un prodotto che pesa meno 1 KG, realizzato con un telaio strutturato in lega di magnesio e alluminio. Le cornici saranno particolarmente sottili, parliamo di un screen-to-body ratio confermato del 90%. Questo arriverà ai consumatori in varie colorazioni, come annunciato tutte ottenute attraverso materiali derivanti da fonti sostenibili: Pale Rose Gold, Warm Gold, Ceramic White e Natural Silver.

L’azienda ha optato per uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione 2,5K in 16:10, che offre una palette di colori sRGB del 100% e 400 nit di luminosità. Si tratterà di un gioiellino piccolo e scattante, visto che è confermata la presenza di CPU che partono dalla serie Ryzen 5000, fino ad arrivare al Ryzen 5800U, Wi-Fi 6 e infine una batteria che garantirà un’autonomia di 10,5 ore. Quest’ultimo dato non è particolarmente eccellente, ma parliamo in ogni caso di una macchina davvero compatta e leggera, che arriverà sul mercato ovviamente grazie a dei compromessi, che comunque hanno portato a un risultato abbastanza buono.

L’azienda non ha purtroppo fornito tutti i dettagli in merito alle specifiche, ma riceveremo sicuramente molto presto nuove informazioni in merito. È già infatti confermato che l’HP Pavilion Aero 13 arriverà nel mese di luglio 2021, ormai alle porte, e che il prezzo di lancio è di 749$. Questo verrà commercializzato attraverso il sito ufficiale di HP, e purtroppo non sono ancora state approfondite eventuali versioni dedicate all’Europa.

HP Unveils Pavilion Aero ‐ Its Lightest Consumer Laptop (press.hp.com)