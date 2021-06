Good Omens 2: confermata da Neil Gaiman in persona la seconda stagione, ecco il poster

Ottime notizie per i fan di Good Omens e di Neil Gaiman in generale: la seconda stagione è stata ufficializzata dall'autore in persona.

Con un post sul suo blog e un altro riassuntivo su Facebook, Neil Gaiman ha annunciato la buona novella: Good Omens 2 si farà! Naturalmente, andrà in onda sempre su Amazon Prime Video, che ha già provveduto a realizzare un teaser poster apposito che potete vedere nell’embed appena qui sotto.

I've written a blog, to fill you all in on what's happening, at… Posted by Neil Gaiman on Tuesday, June 29, 2021

Ho scritto un post sul blog, per spiegarvi tutto quel che sta accadendo, ma in breve: OTTIME NOTIZIE! Ci sarà ALTRO GOOD OMENS! E se ve lo state chiedendo… quali gloriosi (e pericolosi) guai troveranno questa volti i nostri angeli e demoni preferiti? Good Omens sta per tornare con la Stagione 2 su Amazon Prime Video.

Come possiamo vedere dal poster, ovviamente torneranno Aziraphale e Crowley, interpretati rispettivamente da Michael Sheen e David Tennant. La notizia sorprendente, come raccontato nel post sul blog, è la genesi della nuova stagione e delle storie che la comporranno.

Una volta che la serie tv è stata rilasciata da Amazon e BBC, con grande successo, premi e gioia, Rob Wilkin (rappresentante sulla Terra di Terry [Pratchett, ndR]) e io abbiamo avuto una conversazione con BBC e Amazon riguardo la continuazione. E si sono esaltati. Ne abbiamo parlato a Michael Sheen e David Tennant, e si sono esaltati pure loro. Gli abbiamo spiegato un po’ il plot. E si sono esaltati ancora di più. Sono stato un fan di John Finnemore per anni, e ho avuto il piacere di lavorare con lui nello show radiofonico With Great Pleasure (…). Ho chiesto a John se volesse lavorare con me per scrivere il prossimo round di Good Omens, ed era felicissimo quando mi ha detto di sì. Abbiamo anche dei collaboratori ospiti a sorpresa. E Douglas Mackinnon tornerà per supervisionare l’intera cosa insieme a me.

Dunque, in pratica, era tutto programmato da tempo, ma Gaiman ha mantenuto il segreto per molto tempo per evitare un overflow di richieste di informazioni e spoiler sui suoi social. ma dato che i set sono ormai pronti in Scozia la notizia sarebbe presto trapelata.

I primi accenni di sinossi, nelle parole stesse di Gaiman, raccontano che

Torneremo a Soho e, attraverso il tempo e lo spazio, risolveremo un mistero che inizia con uno degli angeli che vaga per il mercato all’aperto di Soho senza memoria di chi potrebbe essere, incamminandosi verso la libreria di Aziraphale.

