Amazon: ogni mese un disco in vinile a casa, il nuovo abbonamento

Amazon presenta il Vinyl of the Month Club, un nuovo servizio in abbonamento: ogni mese si riceve un disco in vinile selezionato da un team di esperti.

Amazon ha presentato un nuovo servizio in abbonamento: si chiama Vinyl of the Month Club e ogni mese ti ricompensa con un nuovo disco in vinile da aggiungere alla tua collezione. L’abbonamento costa 25 dollari al mese ed è un’esclusiva degli USA.

L’abbonato non conosce in anticipo i vinili che riceverà a casa e in questo ricorda da vicino i tanti subscription box per cui era nata una vera e propria mania non troppi anni fa. La maggior parte dei dischi appartengono alla cosiddetta ‘Golden Era of Vinyl’, ossia il periodo che va dagli anni 60′ agli anni ’70. Tutti i vinili sono selezionati da un team di esperti.

Purtroppo non c’è un modo per indicare una preferenza o far sapere ad Amazon quali vinili si possiede già. Anche per questo motivo, è pacifico dire che si tratti di un abbonamento dedicato ai novizi e non ai collezionisti più maniacali. In compenso, è possibile restituire eventuali doppioni – a patto che non siano stati aperti – e l’abbonamento offre una buona flessibilità, tra possibilità di saltare uno o più mesi e di cancellare in qualsiasi momento.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un ritorno di fiamma dei dischi in vinile, visti come un oggetto di culto e da collezionare. Nel 2020, per la prima volta, le vendite dei vinili hanno superato quelle dei CD.