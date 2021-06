AdBlock: un glitch rende la navigazione impossibile, oscurando Twitter, Wikipedia e molti altri siti

AdBlock ci ha preso la mano: per diverse oltre l’estensione non si limitava a bloccare le pubblicità, ma oscurava anche intere porzioni dei siti visitati, rendendone la consultazione impossibile.

In queste ore sempre più utenti segnalano un presunto glitch di Adblock, il noto add-on per bloccare la pubblicità durante la navigazione internet. Il tool non si limiterebbe a bloccare la pubblicità, ma oscurerebbe anche porzioni rilevanti del resto della pagina, rendendo la navigazione pressoché impossibile.

Il glitch si manifesterebbe in particolare su alcuni specifici siti, come Twitter e perfino Wikipedia. Non sappiamo ancora cosa abbia provocato il problema. AdBlock Plus, di proprietà della GmbH, non si è sbilanciata più di tanto, sui canali social ufficiali dell’estensione non sono presenti annunci di alcun tipo ma sembra che sia già stata trovata una soluzione.

Stando a The Verge, gli utenti affetti dal problema possono andare nelle impostazioni e aggiornare la lista dei contenuti filtrati. Questa semplice operazione dovrebbe evitare che il glitch si ripresenti. Un portavoce di AdBlock ha spiegato che il problema dovrebbe essere stato risolto, senza fornire ulteriori dettagli sul glitch. Chiudere e riaprire il browser dovrebbe essere sufficiente.