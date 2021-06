Knives Out 2: iniziate le riprese, lo rivela una foto di Rian Johnson

Dopo tutte le notizie trapelate sul cast di Knives Out 2, ora sembra che le riprese del lungometraggio di Rian Johnson siano iniziate, ed a rivelarlo è stato lo stesso regista grazie ad una foto postata sui social che testimonia l’inizio dei lavori della produzione.

Qui sotto trovate la foto di Rian Johnson dedicate all’inizio delle riprese di Knives Out 2.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021