MIUI 13: emersi i dispositivi Xiaomi su cui arriverà al lancio?

Sulle pagine di Gizchina è emersa una lista (tutt’altro che ufficiale) che evidenzia i dispositivi che già al lancio potrebbero ricevere l’aggiornamento MIUI 13. Si tratta di un elenco tutto sommato abbastanza lungo, che molti fan di Xiaomi potrebbero di conseguenza apprezzare, ma che va preso con le pinze fino a che ulteriori comunicazioni ufficiali non faranno capolino per confermare i vari modelli coinvolti.

Specifichiamo inoltre che, nel caso in cui la lista risultasse veritiera, ci sarebbero comunque ulteriori device che ospiterebbero l’aggiornamento in seguito al debutto. Fra i leak emersi nelle ultime settimane troviamo anche l’imminente Mi Mix 4, su cui ovviamente l’update arriverebbe senza ombra di dubbio, trattandosi del potenziale nuovo flagship brevettato da Xiaomi.

Vi lasciamo quindi qui di seguito la lista dei dispositivi Xiaomi potenzialmente pronti a ricevere MIUI 13 emersa quest’oggi:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 (serie)

Xiaomi-Mi 9 (serie)

Redmi K40 (serie)

Redmi K30 (serie)

Redmi-Note 10 (serie)

Redmi Note 9 (serie)

Redmi Note8 (serie)

Stando ai recenti leak, MIUI 13 dovrebbe giungere ufficialmente, al fine di migliorare le novità introdotte con MIUI 12.5, già ad agosto di quest’anno. Considerando l’imminente Mobile World Congress 2021 (MWC), il quale avrà inizio già a partire da domani, è possibile che annunci in merito al nuovo aggiornamento siano particolarmente vicine.

Recentemente vi abbiamo parlato approfonditamente di MIUI 13, il quale si è mostrato nelle prime immagini (anche in questo caso, non ufficiali), che potrebbero aver già anticipato alcune delle novità pronte ad arrivare per gli smartphone Xiaomi. Si parla nello specifico di cambiamenti relativi alla grafica, al gestore file e a Mi Drive, ma è più che probabile che l’azienda esponga molte novità in fase di presentazione. Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai leak relativi al nuovo sistema per tutti gli approfondimenti in merito.