MIUI 13 si è già mostrato nelle prime immagini

Il MIUI 13 si è mostrato in delle prime immagini non ufficiali, che potrebbero aver anticipato diverse novità del prossimo update di Xiaomi.

Sembra che Xiaomi potrebbe già essere al lavoro su MIUI 13, nuovo aggiornamento di cui non sappiamo ancora nulla per vie ufficiali, ma che potrebbe all’effettivo già essere in stato avanzato. Quest’oggi, l’account Twitter Xiaomiui ha infatti mostrato le prime immagini del nuovo firmware, dalle quali si evincono già diversi dettagli alquanto importanti.

C’è da specificare che si tratta di un account non ufficiale, e le foto trafugate in rete potrebbero quindi non essere all’effettivo veritiere. Dovremo sicuramente aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi per saperne di più, ma possiamo già dedurre da vari dettagli le novità che l’azienda potrebbe introdurre con MIUI 13.

Gli screenshot mostrati su Twitter anticipano il design dell’interfaccia, e approfondiscono nello specifico il Gestore File dei telefoni. Troviamo infatti un elenco dei file recenti, anteprime decisamente più chiare e categorie (nonché sottocategorie) più precise per la ricerca dei file all’interno del dispositivo. Non abbiamo a che fare con una rivoluzione grafica, ma le nuove animazioni e le varie divisioni che le immagini accennano potranno riuscire a migliorare le funzionalità del Gestore File senza particolari sconvolgimenti.

Mi Drive sembra pronta al contempo a un nuovo aggiornamento, del quale non abbiamo potuto ancora scoprire particolari dettagli attraverso la nuova foto dedicata. L’applicazione drive di Xiaomi continua a prendere maggiormente piede, seppur meno nota rispetto alle concorrenti questa è ormai riuscita a ritagliarsi una fetta del mercato, ed è quindi normale che l’azienda faccia il possibile per farla stare al passo con i tempi.

Restiamo attualmente in attesa di scoprire quali saranno le novità del prossimo update di MIUI, che in ogni caso è senza ombra di dubbio in sviluppo presso Xiaomi. Le immagini mostrate oggi ci anticipano interessanti novità, che potrebbero in fondo non essere così lontane considerando il recente rilascio di MIUI 12.5, considerando anche che la versione è stata pubblicata per colmare il vuoto prima di MIUI 13.