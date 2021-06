Bud Spencer ha ora un museo ufficiale, a Berlino

Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, vanta ora un museo alla memoria, appoggiato dalla famiglia e aperto da oggi in quel di Berlino.

Dopo le statue a lui dedicate a Livorno e Budapest, ecco arrivare anche un vero e proprio museo ufficiale dedicato al grande sportivo e amatissimo attore Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer.

In concomitanza con il quinto anniversario della scomparsa, avvenuta difatti il 27 giugno 2016, apre a Berlino un vero e proprio museo dedicato al mito a 360° della figura di Bud Spencer, fortemente voluto dalla stessa famiglia Pedersoli.

Si tratta di una versione, rivista e ampliata, della mostra inaugurata a Napoli (città natale dell’attore) nel 2019, traslata ora a Berlino con molta cura e tanta memorabilia in più. Un’esposizione di 500 m², ricca naturalmente di poster, reperti fotografici, costumi e oggetti di scena, tra cui addirittura la VW Buggy rossa e gialla di …Altrimenti ci arrabbiamo!.

Eine ziemliche Herausforderung aber das Ergebnis ist aller Mühe der Chromehunters wert gewesen. Morgen kommt er im Bud Spencer Museum an. Posted by Spencerhill Seite on Thursday, June 24, 2021

Tra le installazioni non manca neanche un piccolo cinema in cui riscoprire filmati d’epoca e documenti filmati, il ‘Bud’s Cine-Lounge’, nonché un ristorante a tema (immaginiamo che i fagioli non mancheranno di certo, nel menù!) e sono previsti periodicamente eventi speciali e musicali.

Il museo, inoltre, celebra il mito di Bud Spencer anche al di fuori del cinema, dato che è stato, tra le altre cose, anche un cantautore e un atleta di livello olimpionico, con importanti risultati nel nuoto e nella pallanuoto.

Se vi chiedete del perché il museo sia stato aperto in Germania (dove resterà per almeno un anno) è presto detto: la sua popolarità in Germania e nei Paesi del centro europa era pari, se non superiore, a quella che aveva in Italia.

Il museo si trova in centro a Berlino, non lontano dalla Porta di Brandeburgo, in Unter den Linden 10. Se siete in cerca di maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, che naturalmente ha tutte le info utili tradotte in italiano al suo interno, o la pagina Facebook.

