The Crown 5: Jonny Lee Miller sarà il Primo Ministro John Major

La produzione di The Crown 5 ha scelto Jonny Lee Miller come interprete del Primo Ministro John Major nella serie Netflix.

Un altro importante ruolo è stato assegnato in vista di The Crown 5: stiamo parlando di Jonny Lee Miller che vestirà i panni del Primo Ministro John Major. Miller è già apparso in produzioni come Elementary e nel film Trainspotting.

Il personaggio di John Mayor, interpretato da Jonny Lee Miller in The Crown 5, sarà il successore di Margaret Thatcher, che è stata interpretata nella quarta stagione da Gillian Anderson, e che per la sua performance ha ottenuto anche un Golden Globe. Il Primo Ministro John Major è rimasto in carica dal 1990 al 1997, ed ha avuto ruoli di rilievo anche nei precedenti governi della Thatcher. Infatti, fu la stessa ex Prima Ministra a sceglierlo per la sua successione, sia al Governo che alla guida dei Conservatori.

Le riprese di The Crown 5 inizieranno a luglio. Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana; Dominic West interpreterà il ruolo del principe Carlo; Imelda Staunton vestirà i panni della Regina; e Lesley Manville ricoprirà la parte della principessa Margaret.

La troupe dietro a The Crown 5 è pronta a tornare negli Elstree Studios, a nord di Londra, dove avvengono la maggior parte delle riprese della serie tv prodotta dalla Rive Gauche, questa volta però, data la pandemia, con le giuste precauzioni del caso sul set.