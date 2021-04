Secondo Variety, le riprese di The Crown 5, la serie tv targata Netflix e creata da Peter Morgan, inizieranno a luglio 2021. La quinta stagione presenterà un cast quasi completamente rinnovato, che darà vita agli iconici reali: Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana; Dominic West interpreterà il ruolo del principe Carlo; Imelda Staunton vestirà i panni della Regina; e Lesley Manville ricoprirà la parte della principessa Margaret.

La troupe dietro a The Crown 5 è pronta a tornare negli Elstree Studios, a nord di Londra, dove avvengono la maggior parte delle riprese della serie tv prodotta dalla Rive Gauche, questa volta però, data la pandemia, con le giuste precauzioni del caso sul set.

La serie tv aveva terminato le riprese della quarta stagione in anticipo, concludendo la produzione poco prima del primo blocco nel Regno Unito, a causa del virus, nel marzo 2020. La Rive Gauche, sostenuta da Sony, infatti è stata in grado di consegnare la quarta stagione in tempo per il suo debutto a novembre.

The Crown ha debuttato in tv nel 2016 e segue le vicende legate alla famiglia reale basandosi su diversi periodi storici, a partire dalla fine degli anni Quaranta, per poi approdare all’inizio degli anni Cinquanta, con il matrimonio di Regina Elisabetta e del Principe Filippo. La terza stagione, rilasciata nel 2019, era ambientata invece negli anni ’60 e ’70 e il cast era stato sostituito con attori più “anziani”.

La quarta stagione, invece, ha seguito la relazione tra la principessa Diana, nata nel 1961, e il principe Carlo. The Crown 5 si addentrerà nei primi anni ’90, un periodo estremamente turbolento per la famiglia reale. La serie tv terminerà con la sesta stagione, che sarà ambientata negli anni 2000.

Il Principe Harry, in merito alla serie tv, ha detto:

È tutto fittizio, ma è vagamente basato sulla verità. Ovviamente non è accurata; ti dà un’idea approssimativa di come sia questo stile di vita, le pressioni di mettere il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e di tutto il resto e cosa può derivarne. Sono molto più a mio agio con ‘The Crown’ di quanto non lo sia con le storie scritte sulla mia famiglia, su mia moglie o su di me.

