Telegram: videochiamate di gruppo e condivisione schermo con il nuovo update

Telegram si è aggiornato con un nuovo update, il quale offre diverse nuove possibilità all’utenza per quanto concerne la comunicazione. Alcune novità sono già state apprezzate particolarmente su piattaforme come l’ormai intramontabile Discord, e non sono mancate le richieste da parte dell’utenza per un’integrazione.

Si parte innanzitutto con le videochiamate di gruppo, arrivate forse un po’ in ritardo, grazie alle quali è possibile parlare e vedersi con facilità. Queste supportano come confermato un massimo di 30 partecipanti attualmente, ma non appena la feature verrà sfruttata al meglio la piattaforma s’impegnerà per aumentare i posti disponibili. Resta comunque illimitato il numero di utenti che possono entrare a far parte delle chiamate utilizzando solamente l’audio. Come per gli altri software, basta come di consueto toccare un’immagine per ingrandirla a schermo intero, ed è possibile accedere alla chat e fissare le immagini con i classici tasti appositi.

Tuttavia, non è presente solamente la possibilità di usare la propria fotocamera per partecipare alle chiamate di gruppo, in quanto l’azienda permette anche di apparire condividendo il proprio schermo, funzionalità particolarmente utile. Scegliendo se non apparire, mostrare il proprio video o il proprio schermo, gli utenti possono quindi partecipare come preferiscono e condividere ogni tipo di contenuto in tempo reale all’interno della stessa conversazione.

Per migliorare le chiamate, Telegram ha implementato anche un utile filtro per cancellare i rumori durante le chiamate, il quale punta ad escludere tutti i suoni all’infuori della voce, per rendere quindi la comunicazione più cristallina.

Come dichiarato su un nuovo post ufficiale, l’app di messaggistica è la prima ad ospitare gli sfondi animati, anch’essi disponibili attraverso il nuovo aggiornamento. Delle nuove animazioni permettono un cambio di colore per questi, e fa particolarmente piacere vedere gli sticker balzare nella chat in maniera fluida, il che come confermato non avrà neanche peso sulla batteria dei dispositivi.