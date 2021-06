Smallville: in sviluppo una serie animata con Tom Welling

Dopo che Tom Welling ha fatto un’apparizione come Clark nell’ultimo crossover dell’Arrowverse, è pronto un nuovo progetto dedicato a Smallville: stiamo parlando di una serie animata dedicata che verrà sviluppata proprio da Tom Welling assieme a Michael Rosenbaum.

La rivelazione riguardo lo sviluppo di una serie animata su Smallville è stata fatta da Tom Welling su Twitter. L’attore ha dichiarato:

Io e Michael Rosenbaum stiamo lavorando allo sviluppo di una serie animata per ridare vita a questi personaggi, utilizzando più membri del cast originale possibili. Però, mi raccomando, non rivelate nulla. Questo è un segreto.

La prima puntata di Smallville negli Stati Uniti fu distribuita a ottobre 2001, e la serie proseguì per dieci anni fino al 2011. In Italia Smallville è arrivato nel 2002, ed anche nel nostro Paese ha conquistato un pubblico trasversale, fatto non solo di appassionati di fumetti. La storia del giovane Clark Kent ha affascinato anche i ragazzi che venivano da serie TV come Dawson’s Creek, ed è stata lo spunto di base per l’impostazione del modello DC Comics in televisione.

Ricordiamo che Smallville ha introdotto diversi character DC sullo schermo, come Lanterna Verde, Cyborg ed Aquaman.

Vi aggiorneremo appena verranno offerti nuovi dettagli sul progetto dedicato alla serie animata su Smallville.