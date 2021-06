Chris Hemsworth incontra gli squali nella clip di Shark Beach su National Geographic

Per celebrare il prossimo mese lo SharkFest il National Geographic sta preparando diversi nuovi contenuti, e tra questi c’è lo speciale Shark Beach, di cui ha mostrato una clip con Chris Hemsworth protagonista in mezzo agli squali.

Ecco la clip di National Geographic con Chris Hemsworth e gli squali in Shark Beach.

A guidare il popolare interprete di Thor in questo percorso particolare subacqueo ci sarà Valerie Taylor, una icona dell’ambientalismo. La clip alterna momenti in cui si mostra la bellezza del paesaggio marino, con la prestante presenza fisica di Chris Hemsworth, ed ovviamente al centro della scena arrivano ad un certo punto anche loro, gli squali.

Hemsworth sarà solo una delle star dello show, in cui lavorerà anche nelle vesti di produttore esecutivo. Shark Beach è prodotto da Nutopia, la stessa compagnia che ha lavorato alla serie One Strange Rock. Shark Beach farà il suo esordio il 5 luglio su National Geographic.

Ricordiamo che i contenuti National Geographic sono in parte disponibili anche sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre, per quanto riguarda Chris Hemsworth presto lo rivedremo nei panni di Thor in Thor: Love and Thunder, film in cui ci sarà anche Chris Pratt come Star Lord, e Natalie Portman nei panni di Jane Foster.