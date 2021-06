Thor: Love and Thunder – La prima immagine di Jane Foster in armatura

Attraverso le immagini dal set ed il merchandising solitamente trapelano le prime anteprime dedicate ai grandi film attesi dagli appassionati, e Thor: Love and Thunder è uno tra questi. Una via di mezzo tra un pezzo di merchandising ed un’immagine dal set di Thor: Love and Thunder ha rivelato il primo sguardo alla Jane Foster in armatura di Natalie Portman.

Si tratta dell’immagine tratta da una maglia di un membro della squadra di lavoro di Thor: Love and Thunder, e sul capo d’abbigliamento possiamo vedere, stilizzati, i protagonisti del film, tra cui la Jane Foster di Natalie Portman. Qui sotto trovate le foto.

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar

