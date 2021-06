Schmigadoon!, ecco il trailer della folle serie Apple TV+

Una perfetta parodia dei musical, Schmigadoon! è la nuova serie comedy musicale prodotta da Lorne Michaels, con per protagonisti la candidata agli Emmy Cecily Strong e il vincitore di un Emmy Keegan-Michael Key.

I due vestono i panni di una coppia (Melissa e Josh) che si mette in viaggio, zaino in spalla. per rinvigorire la propria relazione, finché non si imbatte in una città magica in cui tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni ’40. I due scoprono anche che non possono lasciare la città finché non troveranno il “vero amore”.

La serie, in arrivo il 16 luglio su Apple TV+, è ideata e scritta da Cinco Paul e Ken Daurio e con le musiche dello stesso Paul, vede nel cast anche Alan Cumming, Fred Armisen, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Jaime Camil, Jane Krakowski e Ann Harada.

