Windows 11 sarà presentato oggi, ecco come e dove seguire la diretta

24—Giu—2021 / 10:35 AM

È finalmente arrivato il gran giorno, tra poche ore Microsoft presenterà Windows 11, la nuova versione del suo sistema operativo. L’appuntamento è per le 17:00 in punto di oggi, 24 giugno 2021.

Microsoft metterà a disposizione degli utenti diversi canali ufficiali dove poter seguire la diretta dell’evento. La diretta dovrebbe venire trasmessa anche sul canale YouTube ufficiale di Microsoft, ma non manca nemmeno una pagina internet ufficiale.

Di Windows 11 conosciamo già molti dettagli, a partire da quella che – presumibilmente – dovrebbe essere l’UI finale. Questo perché durante la scorsa settimana una build (relativamente datata e non finale) di Windows 11 è stata distribuita online. Microsoft ha tentato di contenere il danno appellandosi alle norme sul copyright, ma ormai l’ISO era già stata installata su migliaia di computer in tutto il mondo.

Il design del sistema operativo cambia senza stravolgimenti: la barra delle applicazioni si sposta al centro, mentre il menù Start è più pulito e semplificato e non sarà più collegato alla barra. Non ci sarà nemmeno più un’icona dedicata a Cortana, l’assistente vocale di Microsoft. Curiosamente, sembra che l’utente potrà comunque optare per un design più simile a quello di Windows 10.

Ci sono ancora molti dettagli che non conosciamo: i più importanti riguardano il Microsoft Store, Satya Nadella ha promesso importanti novità per gli sviluppatori e siamo curiosissimi di vedere come queste potranno cambiare l’ecosistema di Windows.