The Boys 3: Sean Patrick Flanery e altri due nomi nel cast della terza stagione

Sean Patrick Flanery ed altri due attori si sono uniti al cast di The Boys 3 per la terza stagione della serie di Prime Video.

La produzione di The Boys 3 prosegue, con tre nuovi ingressi nel cast della serie televisiva, che sono: Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler, e Miles Gaston Villanueva. I tre interpreteranno Supersonic, Gunpowder, e Blue Hawk, e si uniranno a Jensen Ackles, che è stato ingaggiato nei panni di Soldier Boy.

Villanueva, è conosciuto per aver già lavorato a Law & Order: True Crime. Sul suo Supersonic non sono state diffusi dei dettagli, ma si pensa possa essere l’ex fidanzato di Starlight. Mentre Wechsler è conosciuto per i suoi ruoli in Chicago P.D. e Revenge. Infine Flanery sarà Gunpowder, un personaggio di cui non sono trapelati dettagli, anche se si pensa possa avere a che fare con le armi.

La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.