Sonic Prime: ecco le immagini della serie animata di Netflix tratte dai concept art

Oltre al secondo capitolo della saga cinematografica di Sonic è in sviluppo anche la serie animata sul personaggio, prodotta da Netflix, e grazie ad un leak sono state mostrate le prime immagini dedicate a Sonic Prime. In realtà si tratterebbe di concept più che di veri e propri estratti dalle scene, ma è quanto basta per far capire le caratteristiche visive della serie.

Qui sotto potete vedere le prime immagini di Sonic Prime. Si tratta di un cartone in 3D, e questi primi elementi mostrati sembrano essere piuttosto suggestivi.

A lavorare sul progetto sono Sega, Man of Action Entertainment e WildBrain. Non è presente nelle immagini Knuckles, ma da ciò che possiamo intuire sembra che Sonic Prime sarà incentrato sui viaggi ne tempo e su character come Sonic, Tails, Amy, ed il Dr. Eggman.

Dominique Bazay di Netflix ha detto sullo show:

Sonic è un personaggio speciale, che ha un posto nel cuore di tutti noi appassionati. Da piccolo ho passato molto tempo in sua compagnia, ed oggi ho il privilegio di portare questo personaggio che tutti conoscono ed amano a vivere una nuova avventura su Netflix.

La serie animata farà il suo debutto nel 2022.