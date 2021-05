Sonic 2: svelata la sinossi del nuovo film del supersonico riccio blu

Non è strano, oramai, incappare in spoiler e piccoli scoop curiosando nei registri pubblici del copyright e simili: a volte si scoprono progetti non ancora annunciati o interessanti dettagli a proposito di opere annunciate ma ancora avvolte nel mistero, come nel caso di Sonic 2.

È quanto accaduto a un utente di Twitter, Ninja_Risu, che ha scoperto per caso la trama di Sonic 2, che vi riportiamo di seguito.

So, was just looking to see what Sega has done lately and ran past the Sonic 2 movie copyright and not sure anyone has posted this yet.#SonicMovie2 #sonicthehedghog pic.twitter.com/a6CrCyk4bG

— Rocks the Squirrel (@Ninja_Risu) May 19, 2021