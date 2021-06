LEGO e PET, svelato oggi il primo mattoncino realizzato in plastica riciclata

Prosegue la strada verso la totale ecosostenibilità dei prodotti LEGO ed oggi viene presentato dal Gruppo LEGO il primo prototipo di mattoncino 2×4 realizzato utilizzando interametne plastica PET riciclata.

Dal 2018 il Gruppo LEGO ha intrapreso il percoso per diventare totalmente “green” iniziando proprio con gli elementi verdi, le piante, realizzate con plastica di origine vegetale.

Furono scelti questi elementi anche perchè oltre all’aggancio alla loro base non dovevano attaccarsi ad altri mattoncini e quindi il “clutch power” cioè la frizione minima necessaria per restare attaccati agli stud era necessaria solo alla base della pianta.

La palstica di questi elementi infatti è estremamente flessibile e la frizione esercitata è minore rispetto a quella necessaria per i normali elementi LEGO come i classici mattoncini. Per questo motivo non avevamo ancora visto pezzi LEGO realizzati con questa plastica.

Fino ad oggi però, quando LEGO ha svelato il primo prototipo di mattoncino realizzato con plastica PET riciclata e che soddisfa i requisiti minimi di qualità e sicurezza che l’azienda adotta da anni per i propri pezzi.

È solo un prototipo però i passi avanti fatti sono davvero notevoli. Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Il Gruppo LEGO ha presentato oggi un prototipo di mattoncino LEGO® realizzato con plastica riciclata, l’ultimo passo nel suo viaggio per realizzare prodotti LEGO con materiali sostenibili.

Il nuovo prototipo, che utilizza plastica PET da bottiglie scartate, è il primo mattoncino realizzato con materiale riciclato per soddisfare i severi requisiti di qualità e sicurezza dell’azienda.

Un team di oltre 150 persone sta lavorando per trovare soluzioni sostenibili per i prodotti LEGO. Negli ultimi tre anni, scienziati e ingegneri dei materiali hanno testato oltre 250 varianti di materiali PET e centinaia di altre formulazioni di plastica. Il risultato è un prototipo che soddisfa molti dei loro requisiti di qualità, sicurezza e gioco, inclusa la potenza della frizione (clutch power).

Il vicepresidente della responsabilità ambientale di LEGO Group, Tim Brooks, ha dichiarato: “Siamo super entusiasti di questa svolta. La sfida più grande nel nostro viaggio verso la sostenibilità è ripensare e innovare nuovi materiali che siano durevoli, resistenti e di alta qualità come i nostri mattoncini esistenti e che si adattino agli elementi LEGO realizzati negli ultimi 60 anni. Con questo prototipo siamo in grado di mostrare i progressi che stiamo facendo“.

Qualità e sicurezza senza compromessi

Ci vorrà del tempo prima che i mattoncini realizzati con un materiale riciclato appaiano nelle scatole dei prodotti LEGO. Il team continuerà a testare e sviluppare la formulazione del PET e poi valuterà se passare alla fase di produzione pilota. Questa prossima fase di test dovrebbe durare almeno un anno.

Brooks ha dichiarato: “Sappiamo che i bambini si preoccupano dell’ambiente e vogliono che rendiamo i nostri prodotti più sostenibili. Anche se ci vorrà un po’ di tempo prima che possano giocare con i mattoncini realizzati con plastica riciclata, vogliamo far sapere ai bambini che ci stiamo lavorando e portarli con noi durante il viaggio. La sperimentazione e il fallimento sono una parte importante dell’apprendimento e dell’innovazione. Proprio come i bambini costruiscono, smontano e ricostruiscono con i mattoncini LEGO a casa, anche noi stiamo facendo lo stesso nel nostro laboratorio“.

Il prototipo è realizzato con PET riciclato proveniente da fornitori negli Stati Uniti che utilizzano processi approvati dalla Food & Drug Administration (FDA) statunitense e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per garantire la qualità. In media, una bottiglia di plastica in PET da un litro fornisce materia prima sufficiente per dieci mattoncini LEGO 2 x 4.

Viaggio verso prodotti più sostenibili

La formulazione del materiale in attesa di brevetto aumenta la durata del PET per renderlo abbastanza resistente per i mattoncini LEGO. L’innovativo processo utilizza una tecnologia di composizione su misura per combinare il PET riciclato con additivi rinforzanti.

Il prototipo di mattoncino riciclato è l’ultimo sviluppo nel rendere i prodotti del Gruppo LEGO più sostenibili. Nel 2020, la società ha annunciato che inizierà a rimuovere la plastica monouso dalle sue scatole. Nel 2018 ha iniziato a produrre elementi in biopolietilene (bio-PE), ottenuto da canna da zucchero di provenienza sostenibile. Molti set LEGO contengono elementi realizzati in bio-PE, perfetti per realizzare pezzi più piccoli e morbidi come alberi, rami, foglie e accessori per minifigure. Il Bio-PE non è attualmente adatto per creare elementi più duri e resistenti come gli iconici mattoncini LEGO.

Brooks ha dichiarato: “Ci impegniamo a fare la nostra parte nella costruzione di un futuro sostenibile per generazioni di bambini. Vogliamo che i nostri prodotti abbiano un impatto positivo sul pianeta, non solo con il gioco che ispirano, ma anche con i materiali che utilizziamo. Abbiamo ancora molta strada da fare per il nostro viaggio, ma siamo soddisfatti dei progressi che stiamo facendo“.

L’attenzione del Gruppo LEGO sull’innovazione dei materiali sostenibili è solo una delle numerose iniziative che l’azienda ha messo in atto per avere un impatto positivo. Il Gruppo LEGO investirà fino a 400 milioni di dollari in tre anni fino al 2022 per accelerare le sue ambizioni di sostenibilità. Per ulteriori informazioni su come il Gruppo LEGO vuole ricostruire il mondo in meglio, visita: LEGO.com/Sustainability.

