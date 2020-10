LEGO paper bag: prime immagini dei prototipi degli imballaggi ecosostenibili

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, iniziano a circolare in rete le foto delle prime paper bag LEGO prodotte in carta riciclata che manderanno in pensione i vecchi sacchetti di plastica presenti nei set LEGO.

A metà settembre LEGO aveva annunciato un investimento di 400 milioni di dollari da rendere effettivo nel giro di tre anni per trasformare gli attuali imballaggi di plastica in imballaggi di carta riciclata (e meglio riciclabile) a partire dai classici sacchetti trasparenti contenenti i pezzi dei vari set.

Gli amici di Hothbricks hanno scovato su eBay un’interessante (tanto quanto costosa) asta in cui un venditore tedesco ha messo in vendita alcuni sacchetti di carta (LEGO paper bag) contenenti dei mattoncini 2×4 LEGO come indicato nella descrizione.

Sempre nella descrizione il venditore specifica che questi gli sono stati consegnati da un dipendente di un’azienda che sta svolgendo test per imballaggi di carta che saranno poi usati da LEGO per portare avanti i piani legati all’ecosostenibilità.

Il dipendente, una volta finito il test, è stato autorizzato a tenere per suo figlio i sacchetti ma, dato che contengono solo mattoncini 2×4 ha pensato di dargli ad un amico (il venditore di eBay) che li ha messi in vendita alla “modica” cifra di 7999 Eur.