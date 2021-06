Lancia Ypsilon: nel 2024 la nuova utilitaria elettrica e disegnata da Jean-Pierre Ploue

23—Giu—2021 / 10:31 AM

Lancia lavora alla sua prima auto elettrica. Arriverà nel 2024 e sarà il successore dell’attuale Lancia Ypsilon. Non è l’unica nuova vettura in cantiere, finalmente Lancia tornerà ad avere un portfolio più completo.

Al netto di tutti i piccoli update, l’attuale Lancia Ypsilon viene ormai prodotta da molti anni, eppure continua ad essere una delle più vendute e apprezzate dagli italiani. Vi basti pensare che nel 2019 il brand Lancia – con in portfolio solo la Ypsilon – vendeva in Europa più di tutte le Alfa Romeo in commercio.

Ma finalmente è arrivato il tempo di un importante cambiamento. Nel 2021 è attesa una nuova generazione, mentre nel 2024 Lancia presenterà sul mercato una nuova utilitaria. Stellantis ha scelto di rilanciare il brand Lancia, nel tentativo di portarlo agli antichi fasti.

Saranno tre i modelli chiamati ad interpretare il nuovo corso di Lancia: una utilitaria – erede della Ypsilon, appunto -, un crossover e una berlina. Tutti e tre saranno firmati da Jean-Pierre Ploue.

Sulla nuova Ypsilon – ammesso che continuerà a chiamarsi così – è emerso un interessante dettaglio: potrebbe essere la prima Lancia offerta con un powertrain completamente elettrico. La Ypsilon elettrica dovrebbe essere affiancata anche da una versione con powertrain tradizionale.

Per gli altri due modelli, a partire per il crossover previsto per il 2026, Lancia dovrebbe invece puntare esclusivamente sulla propulsione elettrica, senza versioni a benzina o diesel. Utilitaria e crossover hanno già ottenuto luce verde dalla dirigenza del Gruppo, presto i lavori di progettazione dovrebbero subire un’importante accelerata. Più incerto il destino della berlina, compatta anch’essa, che richiederà al contrario ulteriori valutazioni.