Il Cuore di Lombroso della Sergio Bonelli Editore dal 24 giugno in libreria e fumetteria

Il 24 giugno arriva in libreria e fumetteria il volume Il Cuore di Lombroso, edito da Sergio Bonelli Editore, e con protagonista il pioniere della criminologia.

23—Giu—2021 / 11:49 AM

Il 24 giugno arriva in libreria e in fumetteria il volume Il Cuore di Lombroso, realizzato da Davide Barzi e da Francesco De Stena, prodotto per la Sergio Bonelli Editore. Si tratta di un volume di 128 pagine venduto al prezzo di 20 euro. A realizzare il fumetto sono stati Davide Barzi alla sceneggiatura, Francesco De Stena ai disegni e Aldo Di Gennaro che ha curato la copertina.

La storia de Il Cuore di Lombroso, edita da Sergio Bonelli Editore, ci porta nella Torino di fine Ottocento, città cosmopolita e ricca di fermenti economici e culturali, che fa da sfondo a un racconto “involontariamente” poliziesco con protagonista Cesare Lombroso: pioniere della criminologia moderna, considerato un genio al suo tempo e poi figura controversa e molto discussa nel secolo successivo.

L’indagine di Lombroso, partita dal suicidio inspiegabile del maestro Giulio Perboni, si incrocia con i personaggi e il mondo raccontato da Edmondo De Amicis nel suo romanzo Cuore, in un gioco di specchi che intriga e avvince pagina dopo pagina.

Il volume è arricchito dalla postfazione di Gianmaria Contro e dal testo A Cuore aperto, autopsia di un racconto di Davide Barzi, oltre che da una preziosa bibliografia di riferimento.