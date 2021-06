Dreams e Mercedes-Benz fanno squadra, presentata la nuova collaborazione

Come un fulmine a ciel sereno, quest’oggi è stato annunciato un nuovo importante aggiornamento in arrivo su Dreams, particolare titolo disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 sviluppato da Media Molecule. Attraverso un trailer è stata presentata infatti la collaborazione con Mercedes Benz.

Si parla di “Dreams and Mercedes”, un Sogno narrativo in stile platform 2D che racconta di un mondo dove l’intelligenza artificiale svolge tutti i lavori, e gli umani sono liberi di coltivare la propria creatività. Il titolo si basa su un’idea dell’esperto di intelligenza artificiale Alexandre Cadain, la quale è stata estesa grazie al team di Mercedes-Benz e portata all’interno di Dreams con la direzione del community director Scott “The Burgervan” Vanderburgh.

Come confermato, sarà possibile giocare l’avventura di Dreams e Mercedes presto, in quanto questa arriverà all’interno di Dreams con il nome di “Dreams and Mercedes-Benz” l’8 luhlio 2021.

Ecco le parole di Bettina Fetzer, vice presidente del marketing presso Mercedes-Benz AG:

Come brand che pensa al futuro incoraggiamo sempre collaborazione e creatività. Con Media Molecule abbiamo trovato un eccellente partner con cui collaborare per portare il nostro rapporto con la community dei videogiocatori al livello successivo. Dreams offre lo spazio perfetto agli amanti del gaming per creare visioni desiderabili del futuro. Questa collaborazione rappresenta un nuovo modo di esplorare e creare futuri favorevoli per le nuove generazioni da tutto il mondo.

Il direttore di Media Molecule, Siobhan Reddy, si è espresso invece sulle potenzialità della collaborazione con Mercedes-Benz: