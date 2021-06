Twitter: aperta la possibilità in America di testare i Super Follow

Twitter aprirà ad alcuni utenti americani la possibilità di testare i Ticketed Space, degli eventi audio a pagamento, e i Super Follow. Se i primi saranno aperti a utenti Android e iOS, quest’ultimi invece per ora saranno disponibili solo su dispositivi Apple.

Gli utenti, un piccolo gruppo selezionato, testeranno le due funzioni che l’azienda vuole inserire prossimamente. I Super Follow, che per ora arriveranno solo su iOS, sono una sorta di variante di Patreon, che permette agli utenti di pagare un mensile (che può andare dai 2.99$, 4.99$ o la tariffa più alta, 9.99$) per accedere a contenuti unici ed esclusivi.

I Ticketed Space invece saranno delle stanze audio limitate, accessibili sotto pagamento (con una tariffa che può andare da 1$ fino ad un massimo di 999$). Per accedere a questa funzione, gli utenti dovranno controllare sotto la voce monetizzazione, per vedere se gli si è aperta la possibilità di testare le due feature.

Seppur in questo test i partecipanti terranno il 97% degli introiti (lasciando solo il 3% all’azienda), quando le due funzioni verranno rilasciate le percentuali diventeranno 20% per Twitter e 80% per l’utente. Se andiamo a paragonare queste percentuali, possiamo subito notare come siano più basse della media: Amazon su Twitch trattiene il 50% dai subscribe, mentre YouTube si aggira attorno al 30%.

Rimangono imbattuti Patreon e Substack, con il loro rispettivo 5% e 10% (anche se questi due presentano altre spese che, a conti fatti, fa salire il costo. A prescindere da tutto, ogni piano di questo tipo si basa solo su percentuali da pagare sulla vendita, e per questo non presentano spese attive da anticipare per accedere.

Non sappiamo quanto durerà il test, ne quante persone saranno invitate: di certo questo permetterà, un po’ come stanno facendo molti social, di ampliare le possibilità per i content creator, grazie a delle piattaforme che permettono (sia all’azienda che al talent) di guadagnare con la propria creatività.