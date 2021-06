Rick and Morty: Zack Snyder dirigerebbe un film sui due personaggi

Zack Snyder non ha mai diretto una commedia, ma se dovesse mai farlo sarebbe un film su Rick and Morty.

Con la quinta stagione di Rick and Morty pronta a conquistare gli appassionati della serie comedy sci-fi, sembrerebbe essersi fatto avanti anche un altro appassionato, piuttosto conosciuto, che sarebbe disposto a girare addirittura un film dedicato ai due character: stiamo parlando di Zack Snyder.

Intervistato da Film Junkee Vodka Stream, Zack Snyder ha detto su Rick and Morty:

Fino ad ora non ho mai girato una commedia, e non c’è un progetto di questo genere che mi venga in mente su cui mi considererei abbastanza adeguato, però se ne dovessi fare uno penso che il film su Rick e Morty sarebbe la cosa più simile ad una commedia che potrei fare.

Snyder ha realizzato diversi film in cui la componente comedy è piuttosto bassa, però, se consideriamo Army of the Dead c’è da dire che l’umorismo ed una sorta di componente da caricatura dei personaggi è più che evidente.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Zack Snyder alla regia di un lungometraggio dedicato a Rick and Morty?

Nel frattempo per continuare a seguire la nuova stagione di Rick e Morty potete dirigervi sul sito ufficiale di Adult Swim, dove sarà pubblicato un nuovo episodio ogni domenica per le prossime nove settimane. Le prime quattro stagioni le trovate, anche in italiano, su Netflix.