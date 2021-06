Rakuten TV: Giganti – Le leggende che hanno cambiato il Sumo per sempre dal 22 luglio

Il 22 luglio Rakuten TV lancerà Giganti – Le leggende hawaiane del Sumo, docuserie originale disponibile nella sezione Gratis della piattaforma. Dietro questi uomini da 270 chili con un appetito incredibile ci sono periodi estenuanti di pressione emotiva estrema, intenso allenamento fisico e profonda solitudine. Ma, sulla vetta del Sumo, c’è anche la gloria.

Questo è il trailer dedicato a Giganti – Le leggende hawaiane del Sumo.

Giganti segue il percorso di Konishiki, Musashimaru, Takamiyama e Akebono – figure leggendarie del sumo che si sono innalzate dal loro umile esordio nelle Hawaii fino a diventare i primi stranieri a raggiungere le categorie più alte di questo sport. Lungo la loro strada, questi guerrieri hanno reso popolare in tutto il mondo lo sport nazionale del Giappone: dal Louvre fino al Tonight Show. Facendo davvero capire ai fan globali come il sumo sia molto più grande dei suoi stessi lottatori, vero e proprio centro di una fiorente cultura.

Questa è la descrizione della docuserie:

Giganti è una celebrazione dell’incredibile viaggio di quattro leggende che hanno lasciato la loro isola solo con i loro vestiti, un album di famiglia e praticamente senza soldi. Sono atterrati in un Paese dove non conoscevano né la lingua, né la cultura né lo sport che avrebbe cambiato le loro vite per sempre.

Con un’estrema determinazione e una grande grinta hanno lottato attraverso questa oscurità crescendo rapidamente di rango, sfidando non solo le alte probabilità di sconfitta, ma anche le barriere culturali che impedivano loro di diventare dei veri e propri eroi. Mentre tradizioni secolari venivano man mano eradicate, le nuove star del Sumo hanno affrontato anche molte opposizioni: il percorso non è stato di certo semplice. È stato emozionante, intenso, alcune volte solitario. Ma, alla fine, è stato storico.