Elon Musk annuncia il suo keynote al MWC 2021, novità su Starlink?

Il 28 giugno sta arrivando, e presto potremo assistere al Mobile World Congress 2021, con moltissime novità in merito al mondo della tecnologia. Con varie aziende che si sono fiondate nelle ultime ore per confermare la propria presenza e accennare alcune delle novità che presenteranno, l’imprenditore Elon Musk ha deciso di fare un passo avanti e annunciare il suo keynote.

Questo avrà luogo nello specifico alle 17:30 del 29 giugno, e stando alle prime informazioni Elon Musk avrà modo di approfondire diversi argomenti interessanti nel corso del MWC 2021. Anche se non si tratta di molti dettagli, una breve descrizione dell’evento ha già accennato alcuni dei contenuti che potremo avere modo di vedere nell’evento, il quale per fortuna è particolarmente vicino.

Di seguito, la descrizione completa del keynote apparsa sul sito ufficiale del MWC:

Oggi approssimativamente metà della popolazione mondiale – circa 3,7 miliardi di persone – non ha accesso a internet. Come confermato durante la recente pandemia, fornire connettività può avere un effetto trasformativo sulle vite delle persone di tutto il mondo. Per questo motivo, SpaceX sta facendo leva sulla sua esperienza nella costruzione di razzi e navicelle spaziali per lanciare Starlink, il sistema a banda larga più avanzato del mondo, capace di fornire internet con banda ad alta velocità internet nei luoghi dove l’accesso è stato inaffidabile o completamente non disponibile.